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Из-за ЧС в Жамбылской области оформлен возврат билетов на 2,5 млн тенге - КТЖ

27 Августа 2021 17:22
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Из-за ЧС в Жамбылской области оформлен возврат билетов на 2,5 млн тенге - КТЖ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 26 августа оба пути перегона Ушбулак - Акшолак участка Тараз-Шу были закрыты для движения всех поездов с 20 часов 10 минут. Руководителями НОД, НЖС проведен комиссионный осмотр инфраструктуры, в ходе которого были выявлены повреждения пути, контактной сети посторонними предметами. Повреждения устранены в 11:00. Сейчас инфраструктура полностью готова для движения поездов. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на КТЖ.

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В АО «НК ҚТЖ» организован Штаб под руководством председателя правления компании Нурлана Сауранбаева. На месте ЧП также созданы оперативные штабы с участием НОД (начальника отделения железной дороги) и заместителя генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Й. Бесвера.

На текущий момент было задержано 19 пассажирских поездов с 9956 пассажирами, из которых путем перевозки автобусами между станциями Тараз-Акшолак с последующей пересадкой уже отправлено до станции назначения 2198 человек. Самостоятельно уехал 531 человек.

Перевозка автобусами между станциями Тараз-Акшолак осуществляется на расстоянии 41 км, время движения около 40 минут.

На вокзалах и поездах проводится разъяснительная работа.

Возврат проездных документов и компенсация за опоздание поездов производятся в установленном порядке. Уже оформили возврат 1048 проездных документов на сумму 2,5 млн тг.

Для оперативного реагирования в случае возникновения непредвиденных обстоятельств в полной готовности находятся мобильные бригады работников инфраструктуры, а также два пожарных поезда (первый в 15 километрах от места происшествия, второй поезд - на станции Турксиб (Луговая).


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#КТЖ   #Жамбылская область   #Происшествия   #Транспорт   #Взрывы в Жамбылской области  
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