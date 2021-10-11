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    16:45, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Из-за чего образовалось столпотворение в столичном вокзале

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространялись кадры, на которых видно большое скопление людей на вокзале. В АО «НК «Казахстан темир жолы» пояснили из-за чего возникло столпотворение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как пояснили в АО «НК КТЖ», проводился ремонт на железнодорожных путях. Сейчас работы завершены. Движение есть. Столпотворений уже нет.

    «11 октября 2021 года по техническим причинам на станции Сороковая произошел сбой в движении пассажирских поездов, прибывающих и отправляющихся со станции «Нур-Султан-1». Это привело к увеличению количества пассажиров на вокзале. Дикторами вокзала на постоянной основе транслируется информация для пассажиров о задержках поездов. При обращении к работникам вокзала пассажирам предоставляются разъяснения. В 12-00 часов движение поездов стабилизировалось. АО «НК «ҚТЖ» приносит извинения за предоставленные неудобства», - прокомментировал директор департамента по работе со СМИ Кайсар Жумабайулы.

    Напомним, фотографией со скоплением людей поделились в Telegram канале «Астана-Что? Где? Когда?».

    «Посмотрите что творится на вокзале Нур-Cултана. Все поезда задерживаются, причём точного времени отправки и причины в справочной сказать не могут. На вокзале толпа народу, и это при пандемии. Что творится вообще? Почему все поезда прибывают и отправляются с большой задержкой», - говорится в публикации.


    Теги:
    Транспорт КТЖ Астана Общество
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