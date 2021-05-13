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Из-за чего могла произойти гибель сайгаков в ЗКО - прогноз Минэкологии

Автор:  
Акбота Кузекбай
13 Мая 2021, 22:15
Из-за чего могла произойти гибель сайгаков в ЗКО - прогноз Минэкологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Одна из причин гибели сайгаков в ЗКО может быть связана с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира Минэкологии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что в Западно-Казахстанской области обнаружено 372 погибших сайгака.

Массовая гибель произошла в поселке Тау Жанибекского района Западно-Казахстанской области.

Сообщается, что к месту происшествия в экстренном порядке были направлены сотрудники департамента экологии, областной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК, управления ветеринарии, департамента санитарно-эпидемиологического контроля и департамента по чрезвычайным ситуациям.

С участием уполномоченных органов создан оперативный штаб.

«По предварительным данным, одна из причин гибели сайгаков может быть связана с неблагоприятными погодными условиями (проливные дожди и гроза с молнией) в данной местности, так как на тушах имеются следы поражения разрядом молнии», - сообщили в ведомстве.

По результатам проведенных экспертиз точная причина гибели животных будет сообщена дополнительно.


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