Из-за цен на авиабилеты начато расследование в отношении «Эйр Астана» и «Scat»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В отношении АО «Эйр Астана» и АО «Авиакомпания «Scat» начато расследование о соблюдении антимонопольного законодательства, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства национальной экономики РК.

«В целях изучения практики ценообразования на рынке услуг гражданской авиации Комитет по защите и развитию конкуренции МНЭ РК инициировал расследование в отношении АО «Эйр Астана» и АО «Авиакомпания Scat» по признакам нарушения, предусмотренного подпунктом 1) статьи 174 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан, злоупотребление доминирующим или монопольным положением, в части установления монопольно высоких цен на авиабилеты», - говорится в сообщении.

Основанием для расследования послужила жалоба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

В ведомстве уточнили, что по результатам расследования будет дана оценка обоснованности применяемых цен на авиабилеты.

Напомним, 2 сентября 2019 года в рамках Послания народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» Президент РК Касым-Жомарт Токаев высказался о ценах на продукты питания и авиабилеты.

«Не секрет, что цены в нашей стране высокие - от продуктов питания и одежды до стоимости различных услуг. Например, вызывает вопросы, почему авиабилеты основного авиаперевозчика по наиболее востребованным маршрутам гораздо на дороже, порой до 30%, чем в Европе?!» - указал на недочеты Глава государства.

Накануне президент авиакомпании Air Astana Питер Фостер прокомментировал критику Главы государства о высокой стоимости авиабилетов, отметив, что тарифы лоукостера FlyArystan являются самыми низкими в мире.