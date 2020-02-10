Из-за буранов акмолинка не добралась до роддома и родила в машине

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за буранов жительница села Опан (бывшая Антоновка) Целиноградского района родила малыша в машине соседа, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.

В Акмолинской области всю прошлую неделю вновь буранило. Жители многих отдаленных населенных пунктов остались без дорог, которые просто завалило снегом. Немало проблем непогода доставила и медикам, и пациентам.

Утром 7 февраля Асель Сидорочкина собиралась на прием в районную больницу. Женщина позвонила в акимат и поинтересовалась, расчищали ли дороги, как будто предчувствовала, что ее малыш решит родиться именно в этот день.

Ехать решили вместе с соседом. Однако на выезде из села (60 км от столицы) машина забуксовала. С трудом развернулись и поехали обратно.

Но ребенок ждать не стал и в 9:15 появился на свет прямо в машине. Так получилось, что пуповину малышу перерезали сельская медсестра и школьный завуч.

«Тем временем силами акимата дорогу расчистили, приехала скорая и маму с новорожденным транспортировали в Многопрофильную областную больницу №2 города Нур-Султана. К полудню счастливая мама с сыночком были уже в палате», - рассказала пресс-секретарь управления здравоохранения региона Фатима Россолова.

«Сейчас состояние мамы и ребенка хорошее. Вес новорожденного 3200 г, рост 53 см. Рады, что всё благополучно завершилось, через несколько дней планируем их выписать домой», - добавил заместитель главного врача по родовспоможению и детству Целиноградской районной поликлиники Марат Сулейменов.

Это третий ребенок в семье Сидорочкиных. Дома брата ждут сестренки семи и десяти лет. Родители заранее выбрали малышу имя - Амир. Хотя сейчас родные предлагают назвать ребенка Буранбай или Акжол.



