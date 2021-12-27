Из-за бурана актюбинских водителей просят не покидать пределы населенных пунктов

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за метели со снегом актюбинским водителям рекомендуют воздержаться от дальних поездок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В связи с резким ухудшением погодных условий снегопадом и метелью особенно на трассе Самара-Шымкент в промежутке 842-965 километрами, то есть в направлении от Хромтау до Карабутака, рекомендуем водителям воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости. Также нужно быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями. Необходимо строго выполнять правила дорожного движения», - говорит пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Личный состав ДП области в данных условиях будет ориентирован на оказание всесторонней помощи участникам дорожного движения - автомобилистам, попавшим в ДТП или иную нештатную ситуацию на дорогах. В таких случаях звоните по телефону 102 или в дежурную часть Роты патрульной полиции 729-725.