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Из-за аварии в Алматы встали троллейбусы
6 Ноября 2020 10:40
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за аварии на линии электропередач часть троллейбусов в Алматы оказалась обездвижена, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как прокомментировали в «Алматыэлектротранс», было отключено напряжение по проспекту Сейфуллина, от проспекта Райымбека до БАКа.
В связи с этим с утра 6 ноября движение по проспекту в южном направлении было парализовано. Образовалась большая пробка от проспекта Рыскулова и ниже. Кроме того, в обоих направлениях троллейбусного пути возникли проблемы.
«Причина аварии: из зажима вышел троллей. Идут восстановительные работы. Приносим свои извинения за временные неудобства», - сообщили в ведомстве.
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