Из-за аварии в Алматы встали троллейбусы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за аварии на линии электропередач часть троллейбусов в Алматы оказалась обездвижена, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как прокомментировали в «Алматыэлектротранс», было отключено напряжение по проспекту Сейфуллина, от проспекта Райымбека до БАКа.

В связи с этим с утра 6 ноября движение по проспекту в южном направлении было парализовано. Образовалась большая пробка от проспекта Рыскулова и ниже. Кроме того, в обоих направлениях троллейбусного пути возникли проблемы.

«Причина аварии: из зажима вышел троллей. Идут восстановительные работы. Приносим свои извинения за временные неудобства», - сообщили в ведомстве.