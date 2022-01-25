+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из-за аварии произошло отключение электроэнергии на юге Казахстана

25 Января 2022 13:13
Поделиться:
Из-за аварии произошло отключение электроэнергии на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 11:59 часов ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KEGOC».

Новости по теме
Взрыв газа предотвратили в Павлодаре
Часть Алматы осталась без электричества Студент открыл стрельбу в Гейдельбергском университете в Германии 28 человек утонули в Атырауской области за год

В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

Системным оператором АО «KEGOC» предпринимаются меры по ликвидации аварии.

Как сообщалось, в Алматы произошло массовое отключение электроэнергии.


Подписывайтесь на наш канал:

#Энергетика   #Происшествия  
Поделиться:
Новости по теме
Взрыв газа предотвратили в Павлодаре
Часть Алматы осталась без электричества
Студент открыл стрельбу в Гейдельбергском университете в Германии
28 человек утонули в Атырауской области за год
Популярное
1 Состоялось заседание Бюро Сената
2 Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
3 Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
4 Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
5 Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
6 Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Читайте также
28 человек утонули в Атырауской области за год
Задержаны подозреваемые в краже бытовой техники из акимата Алматинской области
Состоялось заседание Бюро Сената
Пострадали ли мечети при беспорядках в Казахстане
Казахстанцы cмогут стать акционерами национальных богатств
Схрон похищенного орудия и боеприпасов обнаружили в Алматы
Президент РК примет участие в саммите «Центральная Азия - КНР» 25 января
Глава государства принял Президента Татарстана Рустама Минниханова
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив