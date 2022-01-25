Из-за аварии произошло отключение электроэнергии на юге Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 11:59 часов ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KEGOC».

В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.

Системным оператором АО «KEGOC» предпринимаются меры по ликвидации аварии.

Как сообщалось, в Алматы произошло массовое отключение электроэнергии.