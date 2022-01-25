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Из-за аварии произошло отключение электроэнергии на юге Казахстана
25 Января 2022 13:13
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 11:59 часов ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ «Север-Восток-Юг Казахстана». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «KEGOC».
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В результате произошло аварийное разделение транзита «Север-Восток-Юг Казахстана» с погашением значительной части потребителей южной зоны Казахстана. Объем ограничений составляет порядка 1500 мегаватт.
Системным оператором АО «KEGOC» предпринимаются меры по ликвидации аварии.
Как сообщалось, в Алматы произошло массовое отключение электроэнергии.
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