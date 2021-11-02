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    17:01, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    Из-за аварии на ТЭЦ происходят веерные отключения электроэнергии в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области жители нескольких районов жалуются на отсутствие электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В социальных сетях пользователи пишут об отключении света в некоторых микрорайонах Петропавловска.

    Ситуацию прокомментировали в пресс-службе АО «Севказэнерго».

    «1 ноября на Петропавловской ТЭЦ-2 произошла остановка трех котлоагрегатов, что привело к снижению нагрузки по станции. Образовавшийся дефицит мощности и отсутствие регулировки по частоте привели к веерным отключениям электрической энергии. Для урегулирования сложившейся ситуации системный оператор дал команду вывести ПТЭЦ-2 на изолированную работу. Частичное отсутствие электроснабжения ощутили жители населенных пунктов пяти районов: М. Жумабаева, Мамлютский, Есильский, Жамбылский и район Шал акына», - проинформировали в пресс-службе компании.

    Ремонтные работы на ТЭЦ-2 идут в круглосуточном режиме.

    «По команде системного оператора АО «Северо-Казахстанская РЭК» в течение 20 минут снимает нагрузку 30 МВт, вследствие чего под полное ограничение электроснабжения попадают жители Тимирязевского и Жамбылского районов, частичные отключения ощутили потребители Есильского, Аккайынского, Кызылжарского районов и района им. М. Жумабаева. В городе Петропавловске на ограничении электроснабжения находятся потребители Рабочего поселка, жители улиц Мусрепова и Ауэзова, микрорайоны «Береке» и «Хромзавод», часть потребителей 19-го микрорайона, частично населенный пункт Малое Белое», - сообщили в пресс-службе АО «Севказэнерго».

    Ситуация на генерирующей станции повлияла на работу городских тепловых сетей. Выход с ТЭЦ-2 подающей сетевой воды идет со снижением температуры теплоносителя в пределах 3-5%.

    «Ремонтные работы на Петропавловской ТЭЦ-2 продолжаются. Энергетики прикладывают все усилия для скорейшего восстановления энергоснабжения», - резюмировали в пресс-службе компании.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Энергетика Главная Происшествия
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