Из-за аномально теплой зимы в Атырау взломали лед на месяц раньше

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Атырау впервые в истории города в феврале взломали лед на Урале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня по просьбе департамента по чрезвычайным ситуациям области судно «Генерал Ерниязов» прошло от села Дамба до объездного моста. Так рано в Атырау лед на Урале раньше никогда не вскрывали: как правило, это делалось в середине марта. Однако из-за аномально теплой зимы, когда днем температура в отдельные дни поднималась до плюс 10 градусов, лед на Урале стал тонким. Несмотря на предупреждения, люди продолжали переходить реку, ловить рыбу. Только с начала года в регионе утонули шесть человек. Поэтому в целях безопасности жизни граждан решено было расколоть лед», - рассказали в пресс-службе департамента по ЧС области.