Из-за аномально теплой осени верба распустилась в Семее
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее из-за аномально теплой осени в ноябре распустилась верба, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Биолог Василий Полевик рассказал, что часть растений из-за теплой погоды просыпается. Причина – аномально теплый ноябрь.
«Распустилась не только верба, но и календула цветет, и одуванчик. Это все нормально, это происходит из-за теплой осени, да и влажности хватает. Но это не страшно для растений», - пояснил биолог.
При этом В. Полевик уверен, что и зима будет мягкой, а значит, похолодание придёт в регион плавно.
Тем временем, в ДЧС ВКО сообщили, что по информации ВК филиала «Казгидромет», 9 ноября по Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.
Фото: Андрей Куряшкин
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