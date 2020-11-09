Из-за аномально теплой осени верба распустилась в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее из-за аномально теплой осени в ноябре распустилась верба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Биолог Василий Полевик рассказал, что часть растений из-за теплой погоды просыпается. Причина – аномально теплый ноябрь.

«Распустилась не только верба, но и календула цветет, и одуванчик. Это все нормально, это происходит из-за теплой осени, да и влажности хватает. Но это не страшно для растений», - пояснил биолог.

При этом В. Полевик уверен, что и зима будет мягкой, а значит, похолодание придёт в регион плавно.

Тем временем, в ДЧС ВКО сообщили, что по информации ВК филиала «Казгидромет», 9 ноября по Восточно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, с переходом на западный, местами 15-20 м/с, с порывами до 25 м/с.



Фото: Андрей Куряшкин