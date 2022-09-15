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Из-за Абай-марафона 18 сентября перекроют улицы в Семее

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Сентября 2022, 14:43
Из-за Абай-марафона 18 сентября перекроют улицы в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Семее 18 сентября состоится «Абай-Марафон», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz .

В пресс-службе областного акимата сообщили, что старт забега расположен на Площади Абая и будет проходить по улицам Абая, Подвесной мост, Турлыханова, кольцевая развязка левого берега, Танирбергенова, Автогужевой мост, Шмидта с выходом на улицу Абая.

Во время проведения марафона эти улицы будут перекрыты.
«Просим водителей заранее планировать свой маршрут, так как с проспекта Ауэзова и улицы Бозтаева дорога на кольцевую развязку левого берега будет перекрыта. Жителям необходимо будет проезжать через улицу Селевина, а далее через улицу Рыкова либо Автодорожную выехать на улицу Рыскулова. Затем через улицы Спартака либо Карменова выехать на улицы Глинки, Докучаева и Би Боранбая, заехать на Подвесной мост. Далее все улицы, кроме улицы Абая, будут открыты», — предупредили в акимате.
Проезжающим по улице Абая необходимо планировать объезд через улицы Найманбаева либо Дулатова. Для проезжающего автотранспорта через подвесной мост с правого на левый берег во время проведения забега движение будет временно приостановлено.

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Спорт   Дата   Абайская область  
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