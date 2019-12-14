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Изъятый за долги внедорожник провезли по Атырау

14 Декабря 2019 13:00
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Изъятый за долги внедорожник провезли по Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Изъятый за долги внедорожник Toyota Land Cruiser провезли по Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сотрудники управления государственных доходов по городу Атырау совместно с сотрудниками ДП области и региональной палаты частных судебных исполнителей проводят рейдовые мероприятия на дорогах. Их цель - выявление и водворение автотранспортных средств на специализированные штрафные стоянки за имеющиеся задолженности по налогам на транспорт. В числе задержанных и владелец автомобиля марки Toyota Land Cruiser. Имеется постановление судебного исполнителя о принятии принудительных мер за имеющуюся задолженность по налогу на транспорт на общую сумму около 3 млн. тенге. Автотранспортное средство было водворено судебными исполнителями на специализированную штрафную стоянку УДП ДП по городу Атырау до погашения имеющейся задолженности», - сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Атырауской области.

По информации ведомства, в области 7128 налогоплательщиков задолжали перед государством по налогу на транспорт сумму около 282 млн. тенге.

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Ключевые слова: Атырауская область,
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Автор:

А. Соколов

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