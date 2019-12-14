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вчера 21:58
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вчера 20:08
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вчера 19:10
Изъятый за долги внедорожник провезли по Атырау
АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Изъятый за долги внедорожник Toyota Land Cruiser провезли по Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сотрудники управления государственных доходов по городу Атырау совместно с сотрудниками ДП области и региональной палаты частных судебных исполнителей проводят рейдовые мероприятия на дорогах. Их цель - выявление и водворение автотранспортных средств на специализированные штрафные стоянки за имеющиеся задолженности по налогам на транспорт. В числе задержанных и владелец автомобиля марки Toyota Land Cruiser. Имеется постановление судебного исполнителя о принятии принудительных мер за имеющуюся задолженность по налогу на транспорт на общую сумму около 3 млн. тенге. Автотранспортное средство было водворено судебными исполнителями на специализированную штрафную стоянку УДП ДП по городу Атырау до погашения имеющейся задолженности», - сообщили в пресс-службе департамента государственных доходов по Атырауской области.
По информации ведомства, в области 7128 налогоплательщиков задолжали перед государством по налогу на транспорт сумму около 282 млн. тенге.
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