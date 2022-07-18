18 Июля 2022 10:26

Изъятые $5,5 млн в букмекерской конторе «Олимп» переводят в Нацбанк Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Изъятые $5,5 млн в букмекерской конторе «Олимп» переводят в Национальный банк, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Жамбылской области в рамках уголовного дела по факту присвоения и растраты вверенного имущества в государственную организацию АО «ТаразЭнергосбыт» возмещено 2,2 млрд тенге. Другой пример, в настоящее время идет процедура перевода в Национальный банк $5,5 млн и €200 тыс., изъятых в рамках уголовного дела в отношении должностных лиц БК «Олимп», - сообщили в Комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов.

Кроме того, внесено частное ходатайство об отмене постановления Капшагайского городского суда от 06.06.2022 года о переводе в колонию-поселение (облегчение условий содержания) руководителя этой букмекерской конторы гражданина С., причинившего ущерб на 95 млрд тенге.

В пользу государства по данному делу уже конфисковано около 3,6 млрд тенге - четыре самолета, пять земельных участков, 15 автомашин, 30 объектов недвижимости в Алматы (жилые и нежилые помещения и др.).