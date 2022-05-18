18 Мая 2022 15:57

Изъятое у преступников оружие выставили в музее МВД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Международный день музеев МВД РК представило во Дворце спорта «Алатау» экспозицию об истории и современной работе полиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие приурочено к 30-летию органов внутренних дел и Году детей в Казахстане.

«2022 год объявлен Президентом страны Годом детей. Впереди особый праздник для Министерства внутренних дел РК – исполняется 30 лет органам внутренних дел. В каждой области функционируют ведомственные музеи МВД РК, где собран большой материал, связанный с историей становления органов внутренних дел РК, которая берет начало с прошлого столетия. Центральный музей расположен в столице в здании Министерства внутренних дел РК. Так как МВД является режимным объектом, решили здесь организовать экспозицию», - сказала заведующая музеем Алмагуль Сатмаганбетова.

На выставке представлено около 164 экспонатов вместе с книгами. Также хранятся артефакты, описывающие период становления советской и казахстанской полиции.

Посетители могут увидеть, как выглядела советская видеокамера «Красногорск», что хранится в унифицированном чемодане криминалиста. Здесь же выставили первый станковый пулемет «Максим», изобретенный оружейником Хайремом Максим.

Отдельная полка отведена книгам о деятельности органов внутренних дел и его структурных подразделениях. Среди ценных рукописей – труды основоположника детективного жанра в Казахстане Кемеля Токаева. Для посетителей представили его книги: «Таинственный след», «Ночной выстрел», «Последний удар».

На выставке можно ознакомиться с заслуженными и почетными работниками органов внутренних дел РК, архивными номерами газеты «На страже», деятельностью спецназа МВД Казахстана «Беркут».

Больше всего посетителей заинтересовали оружия, изъятые у преступников: кастеты, обрезы охотничьего оружия, самодельные пистолеты, заточка, оформленная в форме рапиры, нож с выбрасывающимся лезвием, немецкий заводской кинжал и финский нож.

В Казахстане первый пост ГАИ был установлен в 1973 году на перекрестке улиц Калинина и Фурманова в Алматы. Здесь же установлен первый светофор, который выставлен на экспозиции.

Флагман отечественного спорта «Динамо» объединяет более 90 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Страна по праву гордится олимпийскими чемпионами-динамовцами: летние Олимпийские игры в Атланте в 1996 году - борец Юрий Мельниченко, боксер Василий Жиров, пятиборец Александр Парыгин.

На выставке представлены дипломы и награды «Динамо». В частности, диплом второй степени датируется 1962 годом, когда сборную коллектива добровольного оперативного сообщества «Динамо» наградили дипломом II степени с результатом 32 очка на ІІІ Всеказахстанской зимней спартакиаде.

Выставку можно посетить сегодня до 17:00.



