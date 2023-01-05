Изъятое при январских беспорядках оружие показали в Мажилисе

5 Января 2023, 10:00

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе организовали выставку, на которой показали оружие, изъятое у участников январских беспорядков прошлого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На выставку специально привезли 172 единицы различного оружия, которое изъяли у участников январских событий.

«В настоящее время более 4 тысяч единиц оружия найдено сотрудниками органов внутренних дел. Большая часть обнаружена в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Более 200 схронов обезврежено сотрудниками полиции. Большая часть похищенного оружия найдена в Таразе и Талдыкоргане. Большая часть гражданского оружия тоже найдена. К сожалению, около 1900 единиц служебного и гражданского оружия до сих пор не обнаружено», - сообщил журналистам начальник Следственного департамента Министерства внутренних дел РК Санжар Адилов.





«В первую очередь хотели бы выразить благодарность гражданам Казахстана, которые заняли активную гражданскую позицию. На сегодня более 150 единиц оружия, боеприпасов выдано нашими гражданами», - добавил он.

При январских событиях получили различные телесные повреждения более трех тысяч сотрудников органов внутренних дел, 58 сотрудников правопорядка получили тяжелые увечья, 111 сотрудников получили ножевые ранения.

Ранее сообщалось, что сегодня состоится пленарное заседание Мажилиса. Перед депутатами выступит генеральный прокурор РК Берик Асылов с устным ответом на запрос депутатской группы «Жаңа Қазақстан» о трагических событиях, произошедших в январе прошлого года.