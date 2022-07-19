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Изъято из нелегального оборота 18,5 млн сигарет в Алматинской области – Комитет госдоходов
19 Июля 2022 22:31

Изъято из нелегального оборота 18,5 млн сигарет в Алматинской области – Комитет госдоходов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Контрабандную табачную продукцию на 527,3 млн тенге выявили налоговики Алматинской области. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ».

На территории гостинично-стояночного комплекса «Кристалл», расположенного на 29 км трассы Алматы-Бишкек, выявлена нелегальная табачная продукция: 925 тыс. пачек сигарет (18,5 млн курительных единиц). Контрабандная табачная продукция без акцизных марок в ходе проверки выявлена сотрудниками департамента государственных доходов по Алматинской области совместно с департаментом экономическихрасследований по Алматинской области.

По результатам проверки все материалы переданы в ДЭР по Алматинской области, с признаками нарушения по статье 233 УК РК.

Сумма ущерба неуплаченного акциза составляет 227,6 млн тенге, общая стоимость сигарет составила 527,3 млн тенге.

«Согласно части первой статьи 233 Уголовного кодекса за нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 1 тыс. месячных расчетных показателей, либо нарушитель может быть наказан исправительными работами в том же размере, либо привлечен к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо может получить ограничение свободы на срок до одного года, либо наказан лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового», - пояснили в пресс-службе.

Фото: pixabay


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