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Изъято более 170 единиц боеприпасов при попытках провоза через границу РК
11 Августа 2022 11:55

Изъято более 170 единиц боеприпасов при попытках провоза через границу РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2022 года Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК при попытках провоза через границу изъято более 170 единиц боеприпасов, свыше 8 тыс. единиц холодного оружия и электрошокеров, пресечено 2 факта вывоза охолощенного оружия. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Только за последнюю неделю в ходе досмотровых мероприятий при проведении пограничного контроля выявлено 60 охотничьих и 6 травматических патронов, 2 ножа кустарного производства. Во всех случаях задержанные лица и транспорт переданы в органы внутренних дел по компетенции для принятия процессуальных решений», - говорится в сообщении.

Пограничная служба КНБ напоминает гражданам об ответственности за перевозку через государственную границу запрещенных предметов без соответствующих разрешительных документов.

Фото : gov.kz



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