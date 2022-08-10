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Изъято 24 кг гашиша и 200 кг марихуаны в ходе спецоперации в Караганде
10 Августа 2022 13:48

Изъято 24 кг гашиша и 200 кг марихуаны в ходе спецоперации в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В отдел по противодействию наркопреступности управления полиции Караганды поступила информация, что некий горожанин причастен к хранению марихуаны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе тщательно подготовленной специальной операции полицейские в одном из районов города задержали автомобиль, под управлением 37-летнего водителя. Во время осмотра салона из бардачка были изъяты четыре свертка с веществом темно-коричневого цвета, а с заднего сиденья – десять свертков с веществом растительного происхождения. Согласно заключению экспертизы изъятые вещества являются гашишом весом 275 гр и высушенной марихуаной весом 9,8 кг.

«Установлено, что задержанный мужчина арендует автомойку и шиномонтаж. В ходе обыска данных объектов обнаружено девять мешков с веществом растительного происхождения и три мешка с веществом темно-коричневого цвета. Согласно заключению экспертизы данные вещества являются гашишом весом 23,6 кг и высушенной марихуаной весом 190,1 кг. Общий вес изъятых наркотиков составил – гашиша 23 кг 859 гр, марихуаны – 200 кг. Возбуждено уголовное дело по статье 296 части 4 УК РК. Подозреваемый водворен в ИВС. Проводятся следственные мероприятия», – сообщил заместитель начальника ДП области Абиль Абильдин.



Фото: polisia.kz



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