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Изъято 122 куста конопли у жителя Актюбинской области

Редактор:  
Алла Серикбаева
8 Сентября 2022, 19:09
Изъято 122 куста конопли у жителя Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В Мугалжарском районе Актюбинской области выявили факт незаконного хранения растений, содержащих наркотическое средство, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Сотрудниками полиции в ходе обыска по месту жительства у 44-летнего местного жителя в подсобном помещении дома было обнаружено 122 куста дикорастущей конопли. По данному факту начато досудебное расследование по ст. 296 ч. 2 УК «Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта».


Фото: polisia.kz




Актюбинская область   Общество   Борьба с наркотиками  
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