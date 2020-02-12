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Изъятия из Нацфонда превысили объем поступлений в 2019 году

12 Февраля 2020 10:40
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Изъятия из Нацфонда превысили объем поступлений в 2019 году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Изъятия из Национального фонда превысили объем поступлений в 2019 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Валютные активы Национального фонда за 2019 год выросли на 3,76 млрд долларов США и на конец 2019 года составляют порядка 61,75 млрд долларов. Положительная динамика, прежде всего, связана с инвестиционными доходами от управления. Доходность Национального фонда за 2019 год составила порядка 7,4%, а соответствующий инвестиционный доход более 4,2 млрд долларов», - прокомментировала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

Такая доходность обусловлена ростом рынка акций, который составил более 25%. Позитивную доходность, порядка 3%, продемонстрировали облигации развитых стран, в которые преимущественно инвестированы активы сберегательного портфеля Национального фонда.

В то же время объем изъятий из Нацфонда на выделения трансфертов в республиканский бюджет составил чуть более 3 трлн тенге, что на 187 млрд тенге превышает объем поступлений в фонд.


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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, Экономика,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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