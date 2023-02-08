Изъятие пенсионных: около 319 млрд тенге потратили казахстанцы на лечение

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В общей сложности вкладчики ЕНПФ изъяли около 3,5 трлн тенге пенсионных накоплений. Об этом сообщила заместитель председателя Национального банка страны Алия Молдабекова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Начиная с февраля 2021 года, у вкладчиков была возможность использовать часть своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, на передачу частным управляющим компаниям, и на здоровье. С момента появления этой возможности вкладчиками было изъято около 3,5 трлн тенге», - сказала Алия Молдабекова на встрече с сенаторами.

В том числе: на решение жилищных вопросов – 3,17 трлн. тенге (90,6%) на лечение – 318,8 млрд тенге (9,1%) на передачу в частные управляющие компании – 8,7 млрд. тенге (0,25%).