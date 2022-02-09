Изъяны в работе по высадке деревьев озвучил депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Амангалий Бердалин озвучил изъяны в работе по высадке деревьев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, в целях масштабного озеленения страны, Главой государства К.К. Токаевым поставлена задача по посадке двух миллиардов деревьев в государственном лесном фонде. В этом направлении Министерством экологии, геологии и природных ресурсов и акиматами областей ведется определенная работа, утверждены пятилетние комплексные планы воспроизводства лесов и лесоразведения во всех регионах и подведомственных учреждениях Комитета лесного хозяйства и животного мира, в которых указаны конкретные мероприятия, сроки их выполнения. При этом объем финансирования этого большого проекта составит 22 млрд тенге из республиканского бюджета и 60 млрд из областного бюджета и в итоге планируется выйти к 2025 году к показателю в два миллиарда деревьев за пятилетний период», - сказал Амангалий Бердалин в своем депзапросе на пленарном заседании Мажилиса.

По его словам, изучение проектных материалов по увеличению лесистости территории страны, показывает, что в документе не отражены полностью все вопросы увеличения лесопокрытой площади в государственном лесном фонде. И это, в первую очередь, относится к защитным лесам вдоль железных дорог и автомобильных дорог международного и республиканского значения, которые находятся в ведении, соответственно, АО «НК «КТЖ» и АО «НК «Казавтожол», входящие в состав государственного лесного фонда.

«Так, по данным государственного учета лесного фонда, площадь таких земель составляет 22,4 тысячи га, но несмотря на, казалось бы, небольшую долю в процентном отношении в гослесфонде, эти территории играют большую роль, как не только выполняющие свои защитные функции, но и эстетическое значение и, что немаловажно, как повышающие имидж страны для сотен тысяч гостей, ежегодно посещающих нашу страну автомобильным и железнодорожным транспортом.

Как показывает анализ, защитные лесонасаждения высажены в советский период, то есть около 40-50 лет и вследствие чего почти потеряли свои защитные функции, многие насаждения в истощенном виде, повсеместно встречаются в большом количестве сухостойные и суховершинные деревья, при этом они имеют непрезентабельный вид, так как много лет не проводится реконструкция насаждений», - отметил депутат.

Он также заявил, что подразделения АО «НК «КТЖ» и АО «НК «Казавтожол», не имея в наличии квалифицированные кадры в области лесного хозяйства, не проводят лесохозяйственные и лесокультурные работы и контролируют по сути только выполнение противопожарных мероприятий и устройство минерализованных полос.

«Не менее важным вопросом является рациональное использование земель государственного лесного фонда ( ГЛФ) и бережное отношение к лесным ресурсам, не входящим в ГЛФ. Общая площадь земель ГЛФ составляет около 30 млн га, при этом лесные угодья составляют всего 18,3 млн га, а нелесные угодья, в том числе пашни, сенокосы, пастбища и прочие угодья - 11,2 млн га. Сложившая структура земель ГЛФ образовалась в 60-70 годы прошлого века, когда учреждения лесного хозяйства (лесхозы) были многопрофильными и зачастую занимались возведением сельскохозяйственных культур и животноводством. В данное время нелесные угодья, которые могли быть использованы в обороте земель для ведения сельского хозяйства, плохо используются, а поступление в бюджеты областей от платы за пользование сенокосов и пастбищами являются мизерными и есть основания предполагать, что часть этих земель используются в негласном порядке», - пояснил мажилисмен.

В то же время в стране имеются сотни тысяч гектаров естественных и искусственных лесонасаждений, которые нигде не учтены, ни за кем не закреплены и, соответственно, не входят в состав ГЛФ.

«Так, например, в Актюбинской области выявлено свыше 70 тысяч га лесонасаждений, произрастающих вне территории ГЛФ, тогда как за семью лесхозами области закреплено всего 45 тысяч га покрытых лесом земель. То есть, уровень лесистости территории республики, который, по данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, составляет 4,7 %, не вполне отражает реальную картину», - привел пример А. Бердалин.

В заключение он обратился к первому заместителю Премьер-Министра РК Роману Скляру со следующими вопросами:

Обязать подразделения АО «НК «КТЖ» и АО «НК «Казавтожол» принять участие в озеленении прилегающей к транспортным коммуникациям территорий путем реконструкции и воспроизводства защитных лесонасаждений, с выделением им соответствующих финансовых средств.

Рассмотреть вопрос о возможности передачи неиспользуемых нелесных угодий земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения в целях повышения эффективности охраны имеющихся лесных угодий и целевого использования земель.

Поручить уполномоченному органу провести мониторинг на предмет выявления на территории страны значимых участков, где произрастают естественные и искусственно созданные насаждения, расположенные на землях других категорий земель, с последующим их включением в состав государственного лесного фонда.