Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Из водолаза в закладчики: жителя ВКО задержали с поличным

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Апреля 2023, 12:28
Из водолаза в закладчики: жителя ВКО задержали с поличным

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Очередного закладчика задержали полицейские в Атырау. У него изъяли около 290 грамм «мефедрона» и «альфа PVP», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Житель Восточного Казахстана приехал в Атырау на пять лет. Изначально он работал водолазом, а в марте решил заняться бесконтактным сбытом наркотических средств синтетического происхождения. Полицейские задержали закладчика», - сообщила на брифинге представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

У мужчины изъяли около 290 грамм «мефедрона» и «альфа PVP». Возбуждено уголовное дело.

На прошлой неделе было совершено 2814 преступлений, 1678 из них раскрыто за сутки. Полицейские раскрыли 8 убийств, 4 умышленных причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, разбой, 40 грабежей, 399 краж чужого имущества.


Атырауская область   Восточно-Казахстанская область   Борьба с преступностью   МВД РК   Регионы   Борьба с наркотиками   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец