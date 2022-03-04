Из Украины выбрались 23 казахстанские фуры – МИИР РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По состоянию на 4 марта при содействии МИИР, МИД и госорганов третьих стран из Украины выехали 23 грузовых автомобиля с казахстанскими дальнобойщиками. Еще семь грузовиков находятся на границе с Польшей, сообщает пресс-служба МИИР РК, передает МИА «Казинформ».

На территории Украины (преимущественно в центральной части и восточных регионах) пока еще остаются 26 грузовых автомобилей. Работа по оказанию поддержки застрявшим водителям продолжается.

Напомним, ранее в Мининдустрии и инфраструктурного развития прошло оперативное совещание по вопросам международных грузоперевозок в сложившихся условиях. Для вывоза казахстанских грузовых автомобилей был сформирован и передан в МИД РК список транспортных средств. Также МИИР РК обратилось к госорганам Польши и Молдовы по вопросам предоставления пропуска для машин и водителей без дополнительных документов. 28 февраля вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев провел переговоры с уполномоченными органами по поводу организации «зеленого коридора» для выезда казахстанских перевозчиков.

В ходе совещания перевозчикам было рекомендовано направлять водителей к Польской и Молдавской границам через западную часть Украины, где открыты пропускные пункты и организован проезд в упрощенном порядке.

3 марта вице-министр Б. Камалиев провёл телефонный разговор с министром инфраструктуры и строительства Польши А. Адамчиком. Стороны обсудили ситуацию, возникшую в сфере грузовых перевозок.

Кроме того, в МИИР РК создан оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы в сфере грузоперевозок, который возглавил министр Каирбек Ускенбаев. Оперативный штаб сформирован для помощи и информационной поддержки бизнес-субъектов и участников международных грузоперевозок.

Также на базе ситуационного центра МИИР РК открыта горячая линия. По возникающим вопросам можно обращаться в call-центр по номерам: +7 708 088 0 800; +7 (7172) 98-35-35. Также можно написать в WhatsApp на номер + 7 708 088 0 800.