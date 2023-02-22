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    14:58, 22 Февраль 2023 | GMT +6

    Из туризма в Минтруда – вице-министр Олжас Ордабаев объяснил свое назначение

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения Олжас Ордабаев ответил на критику о своем назначении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На брифинге в СЦК вице-министру труда Олжасу Ордабаеву задали вопрос о том, как он быстро достиг должности вице-министра с образованием в области международного права, туризма и менеджмента.

    «Спасибо за интерес к моей трудовой деятельности, биографии. Вы задали вопрос о том, как из тех специальностей, которым я обучался, я пришел к вопросам занятости. Наверное, кратко могу сказать, что трудовую деятельность я начал в Алматы в бизнес-секторе. Работал и занимался вопросами, связанными с развитием туризма в Алматы. После этого я был приглашен и участвовал в конкурсе, чтобы заниматься подготовкой кадров в сфере туризма в дочерней организации при Министерстве образования, тогда занимался вопросами подготовки кадров для сектора туризма», - прокомментировал вице-министр труда.

    Он также ответил на критику в СМИ о том, что «нигде долго не задерживался».

    «Если семь лет можно считать недолгим периодом, то на 7 лет я задержался в НПП «Атамекен». Занимался вопросами сектора туризма, курировал департамент. Также трудился в департаментах развития человеческого капитала, курировал департамент занятости населения. Занимаясь вопросами занятости населения, реализовывал проекты «мобильные центры занятости». Ежегодно мы проводили анализ потребностей рынка труда в кадрах. То есть, занимался вопросами занятости, находясь именно на разных позициях в НПП», - сказал Олжас Ордабаев.

    Как отметил вице-министр, «в принципе прослеживается понятная логика» в его назначении.

    «После этого работал в дочерней организации при Министерстве образования, занимался вопросами профессионально-технического образования. Думаю, очевидно - мы каждый год говорим о том, что более 60% потребности рынка труда составляют рабочие квалификации. Это те ребята, которые готовятся в сфере профтехобразования. После этого решил себя попробовать в госслужбе. Именно в Министерстве труда есть определенные наработки. Было понимание того, как можно обеспечивать занятость. Занятостью населения занимаюсь на протяжении последних шести лет. Для меня логика достаточно понятная», - добавил он.


    Фото: ortcom.kz





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