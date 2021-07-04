Из трудового рабства освободили 59-летнего жителя Мангыстау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Мангыстауской области из трудового рабства освободили 59-летнего жителя Бейнеуского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Хабар 24».

В департаменте полиции рассказали, что мужчину незаконно удерживали на одном из местных крестьянских хозяйств. В течение трех месяцев, применяя физическую силу, пленника принуждали к различным работам.

По данному факту возбужденно уголовное дело. Злоумышленникам грозит тюремное заключение сроком от 5 до 10 лет, говорят полицейские.

«В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «стоп-трафик» выявлен факт незаконного лишения свободы. Данный фает зарегистрирован в отделе полиции Бейнеуского района в соответствии с частью 3 статьи 126 УК РК, в настоящее время проводиться досудебное расследование», - пояснила и.о. начальника отдела департамента полиции Мангистауской области Айганым Рахметова.