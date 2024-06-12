Национальный перевозчик сократил время поездки скоростного электропоезда по маршруту Астана — Курорт Боровое. Теперь добраться из столицы до живописного места можно за 2,5 часа вместо прежних 4 часов, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу АО «НК «Қазақстан темір жолы».

Для этого был продлен маршрут электропоезда № 7553/7556 сообщением Караганда — Астана до Курорт-Борового. Из Караганды в Астану поезд выезжает под номером № 7553/7556 и далее от Астаны до Борового курсирует под номером № 6811/6812.

С 14 июня этого года периодичность курсирования электропоезда увеличивается с двух до пяти раз в неделю. Теперь электропоезд Караганда — Астана — Боровое будет ходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Кроме того, маршрут электропоезда № 7507/7508 Астана — Кокшетау продлевают до станции Саумалколь, он будет курсировать три раза в неделю: по пятницам, субботам и воскресеньям. Также ежедневно в сторону Борового курсирует электропоезд № 6829/6830 Астана — Кокшетау.

Стоимость билетов на электропоезда варьирует от 2 271 тенге до 2 943 тенге, что делает поездки доступными для всех пассажиров. Билеты на дополнительные электропоезда доступны с 11 июня, на сайте bilet.railways.kz и в кассах АО «Пассажирские перевозки» на железнодорожных вокзалах. При отсутствии билетов пассажиры могут воспользоваться бесплатной услугой «Лист ожидания» также на сайте или в кассах.