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    10:53, 15 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Из столицы Казахстана запускают новый пассажирский поезд в Жезказган

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КТЖ запускает новый поезд №65/66 сообщением «Нур-Султан – Жезказган». Пассажирский состав будет курсировать через день: по четным дням - из Нур-Султана, по нечетным - обратно из Жезказгана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

    В поезде, сформированном из вагонов Тальго, 344 места. Вагоны оборудованы системой кондиционирования и биотуалетами. В каждом купе есть розетки, и в пути следования пассажиры могут смотреть фильмы и слушать музыку на мультимедийном портале Vputi.kz.

    Кроме того, пассажиры могут воспользоваться услугами вагон-ресторана.

    Как сообщалось, в начале сентября был запущен поезд № 73/74 «Алматы-2-Жезказган», сформированный из вагонов Тальго.

    Открыта продажи билетов на поезд №65/66 «Нур-Султан Нурлы жол - Жезказган». Казахстанцам рекомендуют оформлять покупку онлайн через сайт https://bilet.railways.kz.




    Теги:
    Улытауская область Транспорт КТЖ Астана
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