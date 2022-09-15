Из столицы Казахстана запускают новый пассажирский поезд в Жезказган

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - КТЖ запускает новый поезд №65/66 сообщением «Нур-Султан – Жезказган». Пассажирский состав будет курсировать через день: по четным дням - из Нур-Султана, по нечетным - обратно из Жезказгана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО «Пассажирские перевозки».

В поезде, сформированном из вагонов Тальго, 344 места. Вагоны оборудованы системой кондиционирования и биотуалетами. В каждом купе есть розетки, и в пути следования пассажиры могут смотреть фильмы и слушать музыку на мультимедийном портале Vputi.kz.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться услугами вагон-ресторана.

Как сообщалось, в начале сентября был запущен поезд № 73/74 «Алматы-2-Жезказган», сформированный из вагонов Тальго.

Открыта продажи билетов на поезд №65/66 «Нур-Султан Нурлы жол - Жезказган». Казахстанцам рекомендуют оформлять покупку онлайн через сайт https://bilet.railways.kz.







