Из стационара выписали двоих пострадавших при сходе селя в Чарынском каньоне

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двоих пострадавших при сходе селя в Чарынском каньоне - гида и учительницу, выписали из стационара. Об этом сообщили в пресс-службе городской клинической больницы №4, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Городскую клиническую больницу №4 города Алматы были доставлены двое пострадавших после схода селя в Чарынском каньоне. В сопровождении бригады скорой помощи 23-летнюю Мадину доставили 29 мая.

«Я была гидом в той экскурсии. Травму получила во время схода селевой лавины в Чарынском каньоне, когда вместе с четырьмя школьниками попала селевой поток. Первые часы не чувствовала травму, мне нужно было собрать детей в автобусе, помогать в поиске остальных и встречать родителей. Когда детей разобрали родители, и за мной приехала моя тетя, я ощутила нестерпимую боль в ноге и сильное головокружение. В какой-то момент потеряла сознание и пришла в себя уже в больнице», - рассказала Мадина.

На туристическом автобусе девушку доставили до города, затем каретой скорой медицинской помощи в сопровождении родственников привезли в травмпункт ГКБ №4.

«Пациентка сразу была поднята в отделение реанимации, комплексно обследована, осмотрена мультидисциплинарной бригадой врачей в составе: травматолог, терапевт, анестезиолог. Получила лечение в профильном отделении», - прокомментировал главный врач Городской клинической больницы №4 Саги Бейсенбеков.

Улжан одна из педагогов школы-гимназии №199. 29 мая она сопровождала группу школьников на экскурсии в Чарынский каньон. В результате чрезвычайного происшествия педагог получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные ссадины туловища, верхних и нижних конечностей. В день происшествия каретой скорой помощи была доставлена в Уйгурскую ЦРБ, а 30 мая самостоятельно обратилась в приемное отделение ГКБ №4.

«30 мая пациентка была госпитализирована в профильное отделение, получила полный объем медицинской помощи. С обеими пострадавшими в Чарынском каньоне работали психологи, сегодня они выписаны с улучшением на дальнейшее амбулаторное лечение по месту жительства», - резюмировал главный врач Городской клинической больницы №4 Саги Бейсенбеков».

Напомним, 29 мая произошел грязе-селевой выброс по нижней части Чарынского каньона в Уйгурском районе Алматинской области. В МЧС сообщили, что грязе-селевой выброс произошел в связи с резким изменением погодных условий (кратковременный сильный ливневый дождь с градом, продолжительностью около 15 минут).

В результате случившегося погибла ученица и учитель профильных предметов и еще шесть человек пострадали. Их состояние ранее оценили врачи.

На месте происшествия проводились поисковые работы еще одной ученицы, она найдена и направлена в больницу.

Управление образования Алматы прокомментировало несчастный случай в Чарынском каньоне.