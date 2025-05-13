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    13:44, 13 Май 2025 | GMT +5

    Из США в Казахстан: в Астане проходит международный чемпионат по робототехнике

    В Астане стартовал международный чемпионат по робототехнике «Robotek Grand Tournament». В этом году он собрал участников из США, Болгарии, Азербайджана, Молдовы, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Международный чемпионат по робототехнике прошел в Астане
    Фото: Robotek Grand Tournament

    Казахстан представляют команды робототехников из 17 регионов страны. Всего в финальном этапе участвуют более 350 школьников в возрасте от 9 до 17 лет. В течение года проходили отборочные туры, в которых приняли участие более 1600 учеников.

    Чемпионат проходит по семи авторским регламентам, разработанным казахстанскими специалистами. Участники соревнуются в различных категориях, демонстрируя свои знания и инженерные навыки.

    — Чемпионат второй год проводится на международном уровне. Радует, что из года в год растет количество участников, в том числе из зарубежных стран. Участие в подобных чемпионатах — уже большая победа для вас, — обратился к юным участникам руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.

    Основатель и директор школы «Robotek» Санжар Шалкарбеков подчеркнул:

    — Цель чемпионата — интеграция Казахстана в мировое робототехническое сообщество. Надеемся, что ежегодно чемпионат будет только наращивать свои масштабы. В прошлом году участвовали три страны, сегодня уже семь стран.

    Победителям и призерам в каждой категории вручат дипломы и ценные подарки. Также учреждены специальные номинации — «Лучшая сельская команда», «Лучшая зарубежная команда», «Лучшее инженерное решение».

    Среди участников — команда из Кыргызстана под руководством Арсена Нурбек уулу из президентского лицея «Акылман».

    — Мы приготовили два робота и надеемся на победу. Участвуем второй год. Ребята с интересом занимаются робототехникой, изучают новые технологии, 3D-моделирование. В нашей стране много детей, интересующихся новыми технологиями и их количество постоянно растет, — рассказал он.

    Чемпионат проводится компанией «Robotek» при поддержке акимата Астаны и республиканского научно-практического центра «Дарын».

    Роботизация активно проникает в различные сферы нашей жизни. Где в Казахстане уже работает автоматизация — читайте в нашем материале

    Теги:
    Дети Астана Робототехника
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
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