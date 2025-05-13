Из США в Казахстан: в Астане проходит международный чемпионат по робототехнике

Казахстан представляют команды робототехников из 17 регионов страны. Всего в финальном этапе участвуют более 350 школьников в возрасте от 9 до 17 лет. В течение года проходили отборочные туры, в которых приняли участие более 1600 учеников.

Чемпионат проходит по семи авторским регламентам, разработанным казахстанскими специалистами. Участники соревнуются в различных категориях, демонстрируя свои знания и инженерные навыки.

— Чемпионат второй год проводится на международном уровне. Радует, что из года в год растет количество участников, в том числе из зарубежных стран. Участие в подобных чемпионатах — уже большая победа для вас, — обратился к юным участникам руководитель управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев.

Основатель и директор школы «Robotek» Санжар Шалкарбеков подчеркнул:

— Цель чемпионата — интеграция Казахстана в мировое робототехническое сообщество. Надеемся, что ежегодно чемпионат будет только наращивать свои масштабы. В прошлом году участвовали три страны, сегодня уже семь стран.

Победителям и призерам в каждой категории вручат дипломы и ценные подарки. Также учреждены специальные номинации — «Лучшая сельская команда», «Лучшая зарубежная команда», «Лучшее инженерное решение».

Среди участников — команда из Кыргызстана под руководством Арсена Нурбек уулу из президентского лицея «Акылман».

— Мы приготовили два робота и надеемся на победу. Участвуем второй год. Ребята с интересом занимаются робототехникой, изучают новые технологии, 3D-моделирование. В нашей стране много детей, интересующихся новыми технологиями и их количество постоянно растет, — рассказал он.

Чемпионат проводится компанией «Robotek» при поддержке акимата Астаны и республиканского научно-практического центра «Дарын».

Роботизация активно проникает в различные сферы нашей жизни. Где в Казахстане уже работает автоматизация — читайте в нашем материале.