Из спецшколы в ВКО сбежали и совершили преступление два ученика

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Двое воспитанников спецшколы с особым режимом содержания для осужденных детей в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области сбежали и совершили преступление, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы Департамента полиции ВКО, дежурный по спецшколе во время ночной проверки установил, что отсутствуют двое подростков – из Туркестанской и Кызылординской областей.

В видеозаписи камер наружного видеонаблюдения было видно, как подростки убегают.

«Подростки связали одеяла и по ним спустились через окно со второго этажа. После этого, они перелезли через трехметровое ограждение и покинули территорию учреждения. Оба они осуждены, в основном, за кражи, мошенничество и похищение чужого транспортного средства», – говорится в сообщении.

Личный состав полиции региона оперативно приступил к поискам несовершеннолетних воспитанников. Полицейские использовали розыскных собак. К поисковым мероприятиям были привлечены также сотрудники школы и волонтеры.

«Сбежавшие вначале угнали автомашину УАЗ, принадлежащую 54-летнему жителю Кокпектинского района. На ней доехали до одного из ближних сел и продали машину за 70 тысяч тенге. Далее, доехав на такси до Усть-Каменогорска, они остановили попутную автомашину и поехали в сторону Алматы», – сообщает ведомство.

Подростки проехали по трассе Усть-Каменогорск 140-150 километров, и были задержаны сотрудниками полиции. В настоящее время в спецшколу, в соответствии со статьей 200 Уголовно-процессуального кодекса РК, направлено предложение усилить контроль за возвращенными подростками. Также по данному факту начато досудебное расследование по статье 200 часть 1 Уголовного кодекса РК.