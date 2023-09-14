Из солдат в студенты: как служба в армии позволяет бесплатно поступить в вузы Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году впервые возможностью поступить в университет на бесплатной основе после службы в армии воспользовались 604 казахстанца. Об этом рассказали в Министерстве обороны РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Данный проект по повышению мотивации воинской службы через предоставление образовательных льгот гражданам, отслужившим в армии, Минобороны реализует с прошлого года.

На сегодня в Казахский национальный университет им. аль-Фараби на бесплатной основе поступили 19 граждан, в Евразийский национальный университет им. Л. Н. Гумилева – 17, в Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова – 15, в Торайгыров университет – 10.

На платной основе без учета ЕНТ в Кокшетауский университет им. А. Мырзахметова поступили 73 человека, Торайгыров университет – 45, Международный Таразский инновационный институт им. Ш. Мурзаты – 51, Кызылординский университет им. Коркыт ата – 35.

Одним из обладателей сертификата на бесплатное образование в вузе стал 19-летний Айдар Науша, служивший в войсках Противовоздушной обороны СВО ВС РК. Парень поступил в Astana IT University и обучается по специальности «медиа-технологии».

«В армии были разные ребята. Кто-то был уже с образованием, поэтому интереса к поступлению не было. А я был без образования, поэтому хотел поступить в вуз. Выбирал три университета, Astana IT, КазГЮУ и Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби. В армии нас оценивали за полевые учения, знания специальных обязанностей, строевой устав, дисциплину. Офицерский состав занимался рейтингом. Мы даже не спрашивали. На стене висел табель, мы могли подходить, смотреть, сколько баллов у нас по сравнению с сослуживцами», - рассказал Айдар Науша.

При поступлении в университет его освободили от экзаменов, но пришлось пройти собеседование на английском языке с несколькими преподавателями и администрацией вуза. Парень рассказывал о себе, своих навыках и о причинах выбора специальности.

«Я удивлен, что поступил. Было много крутых ребят среди тех, кто служил со мной. Но мне и моей семье до сих пор не верится, что я смог. Одногруппники тоже удивляются, когда узнают, что я отслужил. Спрашивают, интересуются. Они меня младше, это ощущается в общении. Но преподаватели нас ничем не обделяют», - говорит Айдар.

Теперь парень планирует пройти военную кафедру в университете, чтобы получить звание лейтенанта.

В Минобороны напомнили, что отбор военнослужащих на бесплатное обучение проводится посредством информационной системы «Срочники 2.0», размещенной на портале оборонного ведомства. В настоящее время на этом ресурсе зарегистрировано 38 316 солдат срочной службы.

Также ведется плановая работа по внесению оценочных показателей на 13 805 военнослужащих осеннего призыва-2022. Распределение квот для них запланировано на октябрь – ноябрь текущего года. Проводится регистрация солдат призыва «весна-2023». На данный момент зарегистрировано свыше 11 948 человек.

Напомним, проект, инициированный Министерством обороны совместно с Министерством науки и высшего образования, осуществляется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева по повышению престижа казахстанской армии с целью мотивации граждан к срочной воинской службе через предоставление образовательных льгот.

Ранее сообщалось, что в Казахстане стартовала осенняя призывная кампания. Всего этой осенью подлежит призыву свыше 19 тысяч человек. В ряды Вооруженных сил будет призвано свыше 8 тысяч, в Национальную гвардию – 6 тысяч, в Пограничную службу КНБ – 3 тысячи, в Службу государственной охраны и в Министерство по чрезвычайным ситуациям - по 300 человек соответственно.