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Из снежных заносов спасены 33 человека в Актюбинской области
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В выходные в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области было ограничено движение автотранспорта на некоторых трассах. Из снежных заносов в степи было спасено 33 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
«В выходные на территории Актюбинской области действовало штормовое предупреждение - низовая метель, ветер юго-западный, порывы до 18 метров в секунду. В связи с этим было ограничено движение для всех автотранспортных средств на некоторых участках автодорог. Всего из снежных заносов силами ДЧС и дорожных служб спасено 33 человека, из них пятеро детей, эвакуировано 12 человек, в том числе один ребенок, вызволено восемь единиц техники», - сообщили в пресс-службе.
Так, в Иргизском районе из поселка Курылыс выехал легковой автомобиль и, не доехав до трассы Самара - Шымкент, остался в слежном плену. В результате автомашина , в которой находилось пять человек, была вызволена специалистами НК «КазАвтоЖол» . В Хромтауском районе, в районе села Никельтау в снежном плену застряли пять автомашин. В результате аварийно-спасательных работ они были вызволены, спасено 29 человек, из них четверо детей.
Также в Каргалинском районе пришлось попогать проезду машины скорой медицинской помощи к роженице. Женщина благополучно родила.
За субботу было спасено три человека - это пастух из Мартукского района, который вышел на поиски скота и заблудился, и двое пассажиров застрявшей на трассе автомашины в Хромтауском районе.
Спасатели рекомендуют следовать строгим правилам, если вы выехали в зимнее время в дальнюю дорогу. Перед тем, как отправиться в зимнюю поездку, необходимо:
1) внимательно изучить прогноз погоды;
2) уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно получить по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen». При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов;
3) укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации:
- канистра (минимум 20 л) с запасом топлива и воронка для заправки;
- термос с чаем и запас продуктов;
- запасной комплект теплой одежды.
Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии, а сотовый телефон заряжен.
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