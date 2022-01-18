Из снежных заносов спасены 33 человека в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В выходные в связи с ухудшением погодных условий в Актюбинской области было ограничено движение автотранспорта на некоторых трассах. Из снежных заносов в степи было спасено 33 человека, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.

«В выходные на территории Актюбинской области действовало штормовое предупреждение - низовая метель, ветер юго-западный, порывы до 18 метров в секунду. В связи с этим было ограничено движение для всех автотранспортных средств на некоторых участках автодорог. Всего из снежных заносов силами ДЧС и дорожных служб спасено 33 человека, из них пятеро детей, эвакуировано 12 человек, в том числе один ребенок, вызволено восемь единиц техники», - сообщили в пресс-службе.

Так, в Иргизском районе из поселка Курылыс выехал легковой автомобиль и, не доехав до трассы Самара - Шымкент, остался в слежном плену. В результате автомашина , в которой находилось пять человек, была вызволена специалистами НК «КазАвтоЖол» . В Хромтауском районе, в районе села Никельтау в снежном плену застряли пять автомашин. В результате аварийно-спасательных работ они были вызволены, спасено 29 человек, из них четверо детей.

Также в Каргалинском районе пришлось попогать проезду машины скорой медицинской помощи к роженице. Женщина благополучно родила.

За субботу было спасено три человека - это пастух из Мартукского района, который вышел на поиски скота и заблудился, и двое пассажиров застрявшей на трассе автомашины в Хромтауском районе.

Спасатели рекомендуют следовать строгим правилам, если вы выехали в зимнее время в дальнюю дорогу. Перед тем, как отправиться в зимнюю поездку, необходимо:

1) внимательно изучить прогноз погоды;

2) уточнить, какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно получить по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения «Darmen». При получении официального штормового предупреждения от службы «112» воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов;

3) укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который позволит выжить в экстренной ситуации:

- канистра (минимум 20 л) с запасом топлива и воронка для заправки;

- термос с чаем и запас продуктов;

- запасной комплект теплой одежды.

Самое главное, чтобы автомобиль был в технически исправном состоянии, а сотовый телефон заряжен.



