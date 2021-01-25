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    11:21, 25 Январь 2021 | GMT +6

    Из снежных заносов спасено 64 человека за выходные дни в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За выходные дни из снежных заносов по республике спасено 64 человека и эвакуировано 37 единиц техники. Об этом сообщил официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям РК Талгат Уали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За выходные дни 23-24 января 2021 года на автодорогах областного и республиканского значения в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской областях из снежных заносов спасено 64 человека (в том числе 8 детей), отбуксировано 37 легковых и грузовых автомашин», - отметил Талгат Уали.

    В ведомстве добавили, что в проведении аварийно-спасательных работы были задействованы силы и средства департаментов по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов.

    Кроме того, в Алматинской области проведены 2 поисково-спасательные работы, в ходе которых спасено 3 человека. Днем 23 января в Алакольском районе, в 50 км от села Кабанбай, сотрудники ДЧС проводили поиски двух человек, 1975 года рождения, которые 22 января выехали за скотом в крестьянское хозяйство «Капсалямова» на автомашине «Газ-53» и не вернулись. Вечером поисковой группой департамента по чрезвычайным ситуациям пропавшие найдены на территории КХ «Капсалямова» и доставлены в село Кабанбай. Также вечером 22 января в Аксуском районе, вблизи села Улгили, проводились поиски пастуха 1959 г.р., который заблудился при выпасе скота. Утром 23 января поисковой группой ДЧС пастух найден в 8 км от села, спасен и доставлен в крестьянское хозяйство «Адлет».


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