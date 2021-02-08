Из снежных заносов эвакуировали людей спасатели СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области автомобили оказались в снежных заносах на загородных трассах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, в Кызылжарском районе, недалеко от села Шаховское, из снежного плена вызволили четырех человек. Спасатели доставили людей домой, в медицинской помощи они не нуждались.

Вблизи села Рощинское Аккайынского района из снежного заноса на очищенный участок отбуксировали три легковых автомобиля, в салонах которых находились три человека. Медицинская помощь людям не понадобилась.

«7 февраля на территории области ухудшились погодные условия. Население заблаговременно предупредили об этом с помощью рассылки СМС, через СМИ и соцсети. Закрыто движение на участках автодорог М-51 «Челябинск-Новосибирск» км 535 (Петропавловск) – км 655 (граница РФ), Р-11«Кокшетау-Рузаевка» км 61 (граница Акмолинской области) – км 196 (село Рузаевка), Р-28 «село Карасай Батыр» км 0 (с.Саумалколь) – км 24, Р-58 «Булаево-Возвышенка-Молодогвардейское-Кирово-Киялы-Рощинское) км 0 (Булаево) – км 228 (Рощинское), «Нур-Султан-Петропавловск» (473-341 км, Бесколь – граница Акмолинской области)», - сообщили в пресс-службе.

Спасатели напомнили о круглосуточно функционирующем телефоне 112, на который можно обратиться в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации или происшествия.