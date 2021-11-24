ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Из снежного плена вызволили россиянина спасатели в Северо-Казахстанской области. Спасательная операция проводилась несколько часов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС СКО.

22 ноября в 21:00 оперативному дежурному Департамента по ЧС СКО поступило сообщение о том, что в 15 км от села Акбулак Уалихановского района СКО на дороге местного значения попал в снежный перемет легковой автомобиль «Chevrolet Cruze». Машиной управлял гражданином РФ 1981 г.р., спешивший на похороны близкого человек в село Аксу Акмолинской области. Ситуация осложнялась тем, что мужчина, который не знал местности, оказался в «слепой зоне», где отсутствовала связь, и не мог сообщить свои точные координаты. Однако он успел позвонить супруге в Волгоградскую область, проинформировал ее о ситуации и попросил помощи. В свою очередь, она сообщила о случившемся в региональное управление МЧС РФ, специалисты которого помогли женщине связаться с МЧС Республики Казахстан.

Для организации поисково-спасательных работ в районном центре Уалихановского района, селе Кишкенеколь, был развернут оперативный штаб, в который вошли представители отдела по ЧС и отдела полиции Уалихановского района, местные исполнительные органы.

«Поисковые работы развернулись по всем пяти возможным направлениям, ведь проселочных дорог в том месте было несколько. В сумерках, при поземке навстречу друг другу двигались семь машин с экипажем 11 человек – сотрудники районного отдела по ЧС, отдела полиции, районного акимата, акимы Акбулакского и Тельжанского сельских округов. В общем итоге проехали более 100 километров. Искали более четырех часов, пока не обнаружили автомобиль с пострадавшим. Взяли на буксир, перевезли в Кишкенеколь, обогрели, помогли чем смогли», - прокомментировал проведенную спасательную операцию начальник отдела по ЧС Бауржан Рахимжанов.

Он добавил, что 40-летний спасенный сердечно поблагодарил всех тех, кто пришел ему на помощь в трудную минуту, включая сотрудников оперативных служб двух стран, отметив быстроту проведенных поисков. Он продолжил свой путь уже по безопасному маршруту в родное село.

Супруга мужчины в ходе телефонного разговора поблагодарила руководство и специалистов ДЧС СКО за проведенную спасательную операцию. Она передала слова благодарности от себя, троих детей и свекрови (которая вместе с ней всю ночь ждала весточки от сына).

С начала текущего зимнего периода это первый случай оказания помощи гражданину ближнего зарубежья в СКО.

В зимний период 2020-2021 года силами Департаментов по ЧС, полиции, МИО осуществлено 94 случая спасения людей из «снежного плена». При этом спасено 639 человек (среди них трое детей).

Департамент по ЧС предупреждает о необходимости соблюдения правил безопасности в зимний период на дорогах. Необходимо внима­тельно следить за прогнозами синоптиков, не игнорировать специальные сообщения службы ЧС («штормовые предупреждения») в средствах массовой информации и в мобильном приложении «Дармен».

При угрозе или возникновении ЧС звоните на номер телефона 112.

Напомним, в Казахстане рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности граждан, выезжающих зимой из города, несмотря на неблагоприятные погодные условия.



