Из снежного плена вызволили костанайцев полицейские и спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Аварийно-спасательные работы проведены в минувшие выходные на трассах Костанайской области спасателями и полицейскими, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Так, 5 февраля в 18:10 в отдел по ЧС Камыстинского района поступило сообщение о том, что между сёлами Свободное и Дружба в снежном заторе находится автомобиль, в салоне которого 1 человек и просит помощи.

«Вскоре было обнаружено, что на этом же участке в снежном плену находятся ещё 6 человек, в том числе беременная женщина. Спасатели добрались до первого автомобиля марки «Лексус». По прибытию сотрудников на место затора они были эвакуированы а до села Алтынсарино»,- прокомментировали в ДЧС.





В селе Алтынсарино людям была оказана медицинская помощь, так как водитель машины получил незначительные обморожения пальцев левой ноги.

Аким сельского округа организовал горячее питание и заправку автомобиля. После чего поблагодарив за спасение автомобиль своим ходом тронулся в направление город Нурсултан.

Подробности спасения рассказали также в полиции, ведь стражи порядка также приняли участие в спасении людей.

Так, начальником Камыстинского отдела полиции Ерланом Мусиным были созданы мобильные группы, которые сразу же выехали на поиски людей. Полицейский Диас Елешев совместно с сотрудником отдела ОЧС Жансултаном Тулепбергеновым направились в село «Свободное». У жителя поселка Бориса Бегалиева они попросили снегоход и выдвинулись на поиски людей. В семи километрах от поселка был обнаружен автомобиль «Лексус» и 26-летнему водителю оказана помощь. Молодой человек ехал из Актобе в столицу.

«Поисковая группа помогла водителю «Лексус», вытащили автомобиль из заноса. Водитель хорошо был снаряжен в дорогу, были продукты и вода. Топлива тоже хватало, чтобы дождаться, когда расчистят дорогу. Он остался в машине ждать, когда приедет техника и был с нами на связи. Мы продолжили поиски микроавтобуса», - рассказывает полицейский.

Младший сержант Д. Елешев получил информацию от дежурного, что на связь вышел водитель «Тойота Эстима». Он рассказал, что находится на территории какой-то базы. Полицейский с сельчанином на снегоходе продолжили искать застрявший автобус и вскоре увидели автомобиль «Тойота Эстима» на территории бригады «Мамырколь».

Водитель рассказал, что они едут из города Актау в город Нур-Султан. В условиях метели они простояли несколько часов. Он оставил пассажиров на базе в степи, а сам выехал искать помощь по бездорожью. Полицейский сразу продолжил поиск пассажиров.

«Около трех ночи, двигаясь по следам от автомашины, в степи мы увидели небольшой дом. Подъехав увидели, что здесь находятся четверо мужчин и одна беременная женщина. В жилище не было ни света, ни воды. Единственное, что нашли мужчины, это дрова и смогли затопить печь. Пять часов они находились в доме. Нами было принято решение по одному человеку на снегоходе отвозить людей в бригаду «Мамырколь». Первую отвезли женщину», - продолжил Д. Елешев.

В итоге все пассажиры благополучно были доставлены на теплую зимовку, где было организовано горячее питание. Уже к утру сотрудниками отдела полиции Камыстинского района совместно с ТОО «Адаевский КДСМ» была организована работа по расчистке дорог по направлению село «Свободное» до бригады «Мамырколь».

Также, по информации ДЧС области, накануне спасателями в Амангельдинском районе между посёлками Урпек и Кемер из снежного перемета были эвакуированы 4 легковых автомобиля с двадцатью пассажирами в салоне, которые направлялись в поселок Кемер, в медицинской помощи никто не нуждался.

«Спасатели в очередной раз предупреждают население при получении штормовых предупреждений ограничить выезда за пределы населенных пунктов. Если вы оказались в чрезвычайной ситуации просим звонить по номеру «101» или «112» спасатели помогут вам»,- подытожили в ДЧС.











