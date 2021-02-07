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    11:43, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Из снежного плена вызволили автомобиль с рыбаками в ВКО

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    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана помогли застрявшим в снежном заносе двум рыбакам, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям.

    В ведомстве сообщили, что в снежном заносе остался автомобиль «Митцубиси Паджеро» с ​ двумя ​ рыбаками на реке Кызылка. Спасатели во время пришли на помощь на специальной высокопроходимой технике и​ доставили ​ граждан ​ в ближайший поселок Шульбинск. Медицинская помощь мужчинам не понадобилась

    ​Как оказалось,​ направившись на реку рыбачить, мужчины не смогли вернуться назад, дорогу ​ сильно замело. Хотя накануне спасатели предупреждали население о шторме.

    ДЧС ВКО рекомендует жителям, которые отправляются в дальнюю дорогу, узнать о состоянии дорог и предстоящей погоде по мобильному приложению «Дармен», а также сообщить о своем маршруте и планируемом возвращении родственникам. Необходимо оборудовать автомобиль фонариком, медицинской аптечкой, тросом, возьмите теплые вещи, заранее зарядите аккумулятор автомобиля.


    Теги:
    Погода МЧС Восточно-Казахстанская область Происшествия
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