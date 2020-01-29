Из снежного плена спасатели Семея эвакуировали более 120 человек
СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее с автомобильных трасс эвакуированы свыше 120 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
В УЧС сообщили, что сотрудниками управления с 28 января и ночь 29 января было спасено 46 человек, эвакуировано 124 человек, на безопасные участки сопровождено 48 единиц техники.
«В 18 часов 06 минут поступила информация, что на трассе «Семей-Кайнар» на 35-40 км в снежном заносе стоят легковые автомобили и требуется эвакуация людей. Выехавшие к месту ЧС спасатели подразделений ПЧ-13 и ПЧ-11 эвакуировали пострадавших на автомобиль «Вахтовка» и в сопровождении тягача сопроводили до города», - пояснили в УЧС.
УЧС города Семей напоминает водителям о необходимости тщательно проверять исправность автомобиля и следить за информацией о состоянии автодорог. При получении штормовых предупреждений рекомендуется воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и походов на дальние расстояния, особенно в ночь и при ухудшении погоды, особенно с маленькими детьми.
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