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    14:49, 24 Январь 2021 | GMT +6

    Из снежного плена освободили четыре автомобиля в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана продолжают освобождать из снежного плена автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    В ведомстве сообщили, что за сутки спасатели приняли участие в​ трех аварийно-спасательных​ работах. Восемь человек были освобождены из снежного плена на трассах в Уланском и Шемонаихинском районах.

    «В Уланском районе спасатели извлекли из снежного плена автомобили «Нива» и «Land Cruiser», а в Шемонаихинском районе «Mersedes Sprinter» и «ВАЗ». Всех людей эвакуировали, в медицинской помощи они не нуждались», - пояснили в пресс-службе.

    Во избежание чрезвычайных ситуаций на дорогах в зимний период ДЧС ВКО настоятельно просит следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, не игнорировать SMS-сообщения службы 112 и не выезжать в дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения на автодорогах.


    «Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который поможет вам в экстренной ситуации, а также запасом топлива», - просят в очередной раз спасатели.

    О состоянии погодных условий и закрытии автодорог можно ознакомиться в мобильном приложении Darmen.



    Фото: пресс-службы ДЧС ВКО


    Теги:
    Погода Восточно-Казахстанская область Происшествия, ЧС Транспорт Происшествия
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