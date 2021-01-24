Из снежного плена освободили четыре автомобиля в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК.КАЗИНФОРМ - Спасатели Восточного Казахстана продолжают освобождать из снежного плена автомобили, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

В ведомстве сообщили, что за сутки спасатели приняли участие в​ трех аварийно-спасательных​ работах. Восемь человек были освобождены из снежного плена на трассах в Уланском и Шемонаихинском районах.

«В Уланском районе спасатели извлекли из снежного плена автомобили «Нива» и «Land Cruiser», а в Шемонаихинском районе «Mersedes Sprinter» и «ВАЗ». Всех людей эвакуировали, в медицинской помощи они не нуждались», - пояснили в пресс-службе.

Во избежание чрезвычайных ситуаций на дорогах в зимний период ДЧС ВКО настоятельно просит следить за изменениями погоды, метеорологическими сводками, не игнорировать SMS-сообщения службы 112 и не выезжать в дорогу при ухудшении погодных условий и введении ограничений движения на автодорогах.

«Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо укомплектовать машину дополнительным, но крайне нужным багажом, который поможет вам в экстренной ситуации, а также запасом топлива», - просят в очередной раз спасатели.

О состоянии погодных условий и закрытии автодорог можно ознакомиться в мобильном приложении Darmen.





Фото: пресс-службы ДЧС ВКО