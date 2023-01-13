Из сломавшегося авто спасли иностранцев акмолинские полицейские

13 Января 2023, 20:17

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Из сломавшегося автомобиля спасли иностранцев полицейские Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Благодарность сотрудникам батальона патрульной полиции выразил житель Российской Федерации Павел Рязанов, написав сообщение в Instagram-аккаунте департамента полиции Акмолинской области.

11 января из-за поломки машины семейство Рязановых с двумя детьми осталось на 46-м км автодороги Жаксы-Есиль – Бузулык. Уроженцы Москвы приехали в Казахстан чтобы навестить своих друзей и устроить детям путешествие во время каникул. Однако поздней ночью когда семья направлялась из Астаны в Костанайскую область, между селом Красивое и Есиль, у них сломался автомобиль. Мужчина позвонил по номеру «102». На место происшествия прибыл командир 4 взвода БПП ДП Акмолинской области Ерлан Дарбаев. Капитан полиции отбуксировал авто на СТО, а замерзающего водителя и его пассажиров доставил в гостиницу.

В своем сообщении Павел Рязанов искренне поблагодарил сотрудника полиции за участие,

Фото: polisia.kz