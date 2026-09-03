Из села в Стэнфорд: как выпускница из Актобе достигла своей мечты

Выпускница школы-гимназии № 2 Мартукского района Актюбинской области Аружан Алдажарова поступила на грант в один из ведущих вузов мира — Стэнфордский университет. Молодая выпускница, получившая образование в сельской школе, была принята в университет со стопроцентным грантом. Своим путем к успеху она поделилась в программе «Бүгін.LIVE» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент Kazinform.

По словам Аружан, мечта поступить в Стэнфорд зародилась у нее с детства. Особое влияние на формирование ее цели получить образование в США оказала поддержка мамы.

— Когда у меня впервые появилась мечта о США, именно мама рассказала мне о них, и она же была тем человеком, который полностью поддержал эту мечту. В 8 классе у меня появилась цель поступить в университеты США. Благодаря поддержке родителей у меня сформировалась уверенность в себе. Поскольку моя мечта и цель были четкими, я начала подготовку с 8 класса, — сказала Аружан.

Для поступления в университет США недостаточно выбрать только одно учебное заведение. Поэтому Аружан Алдажарова отметила, что изучила требования нескольких университетов, их возможности получения образования, профессоров, факультеты и соответствие выбранной ею специальности.

В результате этих поисков Стэнфордский университет стал ее самым желанным учебным заведением. Аружан планирует получить образование в университете по направлению экономики и политики.

Одним из важнейших этапов на пути поступления в Стэнфорд стала подготовка к международным экзаменам. Она сдала тесты SAT и IELTS, показав высокие результаты. Однако, по словам Аружан, зачисление в вузы США зависит не только от результатов тестов.

Наряду с ее успеваемостью, рассматривались также написанные ею эссе, полученные награды, участие в различных программах и общественная активность. Поэтому Аружан еще со школьной скамьи старалась всесторонне развивать свои возможности.

— Для поступления в университет результатов только экзамена недостаточно. Эссе, полученные награды и другие достижения рассматриваются в комплексе. Несмотря на то, что школа находится в селе, я старалась использовать все доступные мне возможности. Я искала онлайн-проекты, участвовала в различных программах, занималась волонтерской деятельностью, спортом. Старалась выбрать одно направление и системно двигаться по этому пути, — рассказала она.

Аружан подчеркнула, что получение образования в селе не стало для нее препятствием. По ее мнению, в наше время обилие онлайн-ресурсов, предоставляющих возможность получения образования, открывает путь школьникам к самостоятельному поиску знаний.

— Неважно, где человек родился или где живет. Все ограничения находятся в сознании. Даже находясь в селе, мы старались максимально использовать предоставленные нам возможности, — сказала Аружан.

Для юной выпускницы зачисление в Стэнфорд — это не только личный успех, но и результат труда ее родной школы и учителей. Достижение Аружан показывает, что у учеников, обучающихся в сельских школах, также есть возможность поступить в лучшие университеты мира.

Ранее сообщалось, что в творческих вузах и колледжах Казахстана появились новые специальности.