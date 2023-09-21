Из России в Казахстан пытались незаконно вывезти 8 особо ценных птиц

Уголовные дела возбудила прокуратура Омской области по факту незаконного оборота и попытки контрабанды 8 особо ценных краснокнижных птиц в Казахстан, передает МИА «Казинформ».

14 сентября трое мужчин пытались вывезти из России 8 птиц из семейства соколиных «Сапсан». На границе нарушителей задержали сотрудники ПУ ФСБ России по Омской области.

Установлено, что краснокнижных птиц здаержанные приобрели в Республике Хакасия. Их перевозили в специально оборудованном тайнике в автомобиле «Renault Logan» в село Солнцевка Исилькульского района. Там двое мужчин передали птиц третьему для контрабандной перевозки в Казахстан.

«Исилькульская межрайонная прокуратура Омской области, изучив материалы проверки, инициировала возбуждение следственными органами уголовных дел по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ и по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ», - говорится в сообщении прокуратуры.

В настоящее время по ходатайству следственных органов, поддержанному Исилькульской межрайонной прокуратурой, суд избрал всем обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ход расследования уголовных дел прокуратура поставила на контроль.

Редкие птицы помещены в Эколого-биологический центр Омска на реабилитацию.