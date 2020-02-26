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вчера 21:26
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вчера 18:51
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вчера 18:00
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Из роддома выписали акмолинского малыша, родившегося весом 637 граммов
КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Из акмолинского областного перинатального центра Многопрофильной областной больницы выписали малыша, родившегося весом 637 граммов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Акмолинской области.
По словам матери малыша, Алмаз родился на 26-й неделе. Будущая мама сильно заболела и была экстренно направлена в областной центр.
«Неполных шесть месяцев и 637 граммов - таким появилось на свет наше маленькое чудо», - делится Майя.
Малыш находился в отделении реанимации более двух месяцев, после чего был переведен в отделение патологии новорожденных.
«Этот ребеночек родился крайне незрелый, с экстремально низкой массой тела, у него были большие проблемы со здоровьем. Очень долго мы боролись за его жизнь, да и малыш сам хотел жить, помогал нам. К счастью, мы достигли такого вот результата и сегодня можем их выписать домой», - отметила лечащий врач, неонатолог Наталья Чжен.
Как добавили в пресс-службе ведомства, Алмаз - третий ребенок в семье, дома его с мамой ждут еще двое братишек, десяти и одиннадцати лет.
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