Из резервиста в акимы: костанаец Арнур Сартов поделился своей историей

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Резервист Президентского кадрового резерва Арнур Сартов, накануне назначенный акимом Алтынсаринского района Костанайской области, поделился с корреспондентом МИА «Казинформ» своей историей и рассказал о том, как проходил путь от рядового госслужащего в акимы.

В 2013 году Арнур Сартов приступил к работе в госструктуре и уже тогда понимал, что несение государственной службы – большая ответственность.

«Большая ответственность несет в себе порядок. Примером такой большой ответственности и порядка как в работе, так и в жизни, был и есть мой отец, который многие годы своей жизни отдал госслужбе, делится А. Сартов. –Можно сказать, мой приход в государственную службу в большей мере, как раз, и связан с примером моего отца».

Арнур Сартов не без самоиронии вспоминает, что в Президентский кадровый резерв смог попасть не с первого раза. В первый раз подвели недостаточная подготовленность и чрезмерная уверенность в своих силах.

«В первый раз я не прошел определенный этап отбора. В этот же раз я уже серьезнее подошел и к подготовке, и к самой процедуре отбора и участия в конкурсе», - смеется собеседник.

На вопрос, ожидал ли он столь быстрого взлета по карьерной лестнице госслужбы, А. Сартов отмечает, что в государстве уже не первый год успешно функционирует принцип меритократии в системе госуправления. И его случай – один из примеров эффективности использования такого метода отбора.

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Поэтому, конечно, мечты и цели всегда высокие. Но нужно понимать, что это и большой труд. Это серьезный отбор, каждый кандидат проходит через «сито», - говорит Арнур Сартов. — Я не ожидал, конечно, что назначат акимом. Но за спиной уже есть опыт работы почти в два года в качестве заместителя акима. На госслужбе в целом с 2013 года работаю. Поэтому поступательное движение по принципу меритократии на лицо. У нас, как вы можете наблюдать, с внедрением этого принципа работа идет и есть определенные положительные результаты».

Высказался теперь уже аким района Арнур Сартов и по крайнему выступлению и данных поручениях и инициативах Главы государства К. Токаева на заседании Мажилиса.

«Мне импонирует, что Глава государства не разделает общество. Что просьбы народа услышаны, что уже есть и озвучены конкретные инструменты решения имеющихся проблемных вопросов,- говорит А. Сартов. — Важно понимать, что государство и общество – это неразрывное целое. И только сообща можно преодолеть и решить многие вопросы и проблемы».