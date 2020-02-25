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Из реки Урал извлекли тело молодой женщины

25 Февраля 2020 13:53
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Из реки Урал извлекли тело молодой женщины

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из реки Урал сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям Атырауской области сегодня извлекли тело молодой женщины, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сегодня по телефону поступило сообщение о том, что в городской черте в районе санатория «Атырауский» течением несет тело человека. Прибывшие на место спасатели извлекли из реки Урал тело молодой женщины. Ее личность установлена. Ей 20 лет. Для выяснения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», - сообщили в ДЧС Атырауской области.


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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

А. Соколов

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