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    17:48, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Из зон подтопления эвакуировано 99 920 казахстанцев

    су тасқыны
    Фото: Ақтөбе облыстық ТЖД

    Информацию о паводковой ситуации на 17:00 предоставил МЧС РК, передает агентство Kazinform.

    Службами гражданской защиты эвакуировано 99 920 человек, в том числе 36 593 ребенка.

    Вернулись домой 10 015 человек.

    В пунктах временного размещения находятся 6 566 человек, в том числе 3 194 детей.

    Откачано 9 млн 089 тыс. м3 талой воды, уложено 1,6 млн мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала.

    Отведена вода из 3 071 жилого дома и 1 931 дворовых территорий.

    Теги:
    МЧС Наводнение Регионы Казахстана Эвакуация Паводки
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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