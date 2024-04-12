Из зон подтопления эвакуировано 99 920 казахстанцев

Информацию о паводковой ситуации на 17:00 предоставил МЧС РК, передает агентство Kazinform.

Службами гражданской защиты эвакуировано 99 920 человек, в том числе 36 593 ребенка.

Вернулись домой 10 015 человек.

В пунктах временного размещения находятся 6 566 человек, в том числе 3 194 детей.

Откачано 9 млн 089 тыс. м3 талой воды, уложено 1,6 млн мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала.

Отведена вода из 3 071 жилого дома и 1 931 дворовых территорий.