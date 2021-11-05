Из прошлого в настоящее: развитие Костаная за последние 30 лет отразили в фотовыставке

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Фотовыставку к 30-летию Независимости РК организовали в Костанае, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Фотовыставка стартовала сегодня и продлится до 12 ноября. Она организована в рамках проекта «Рухани жанғыру», которая освещает преображение и развитие региона и посвящена 30-летию Независимости Республики Казахстан.

«В нескольких фотографиях прослеживается хронология развития города Костаная из прошлого в настоящее. Мы хотели показать, что изменилось за 30 лет в областном центре. У нас сейчас много новых микрорайонов, красивых зданий, на месте которых буквально несколько лет назад были пустыри. А сейчас город застраивается, преображается. 30 лет назад такого не было, - говорит руководитель отдела внутренней политики акимата Костаная Асем Ещанова. — Много новых зданий, например, Жастар Сарайы, здание нового Каздрамтеатра и другие. Выставка в целом показывает преображение города в зданиях».

Фотопроект, по словам представителя горакимата, был организован в кратчайшие сроки общими усилиями. В сборе архивных фотографий помогали местные фотографы печатных изданий, местные управления и ведомства, имеющие большой фотоархив.

В итоге получилась небольшая, но объемная фотовыставка, которая разместилась в корпусе «А» торгово-развлекательного центра «KOSTANAY PLAZA».