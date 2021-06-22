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    17:17, 22 Июнь 2021 | GMT +6

    Из проекта ASHYQ исключили 10 акмолинских объектов

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    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В Акмолинской области из проекта ASHYQ исключены 10 объектов с нулевым количеством регистрации посетителей по QR-коду, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области, предприятия с нулевыми чекинами посетили мониторинговые группы, чтобы узнать причины, по которым они не выполняют требования проекта ASHYQ. В основном это, к сожалению, банальное нежелание фиксировать посетителей. С предпринимателями провели разъяснительную работу.

    «Теперь эти объекты смогут подключиться к проекту только через две недели. При повторных нарушениях требований проекта объекты будут исключены на два месяца. Среди них в основном это объекты общественного питания, а также компьютерный клуб и два государственных учреждения», - отметили в ведомстве.

    Так, среди исключенных пять объектов в Кокшетау и по одному в Атбасаре, Ерейментау, Шортандинском и Бурабайском районах. Среди исключенных госучреждений - РОО «Казахстанская Федерация велосипедного спорта» (Кокшетау) и РГУ государственных доходов по Шортандинскому району ДГД Акмолинской области.

    Напомним, согласно постановлению главного государственного санитарного врача РК, был утвержден алгоритм исключения недобросовестных участников из проекта ASHYQ, в соответствии с которым участники проекта исключаются местными исполнительными органами в случае выявления на объекте мониторинговой группой подтвержденных фактов нарушений требований к участию в проекте, а также если объектом не проводится check-in посетителей более трех дней.

    В настоящий момент в Акмолинской области зарегистрировано 640 участников проекта ASHYQ, в том числе 510 официальных, 78 на стадии тестирования и 52 добровольных.


    Теги:
    Здравоохранение Акмолинская область
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